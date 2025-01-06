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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
22:30
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçları başlıyor. ZTK 1.hafta maç programı açıklandı. Grup aşamasında yer alacak Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maç fikstürü belli oldu. Tuttukları takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen taraftarlar maç takvimi araştırmasına başladı. Peki Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK, GS, FB, TS ZTK maç programı