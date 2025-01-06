ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASI MAÇLARI BAŞLIYOR!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçları başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç takvimi: