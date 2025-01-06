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Haberler Yaşam ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:30

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçları başlıyor. ZTK 1.hafta maç programı açıklandı. Grup aşamasında yer alacak Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maç fikstürü belli oldu. Tuttukları takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen taraftarlar maç takvimi araştırmasına başladı. Peki Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK, GS, FB, TS ZTK maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

Ziraat Türkiye kupası grup aşaması maçları başlıyor. TFF maç tarihlerini açıkladı. maç takvimine göre Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ve günleri taraftarlar tarafından sorgulanıyor. İşte ZTK BJK, GS, FB, TS maç takvimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP AŞAMASI MAÇLARI BAŞLIYOR!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması maçları başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk hafta maçları 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. hafta maç takvimi:

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

ZTK 1. HAFTA GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR MAÇLARI NE ZAMAN?

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta maçında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da başlayacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

C Grubu'nda yer alan Galatasaray, ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI 2025: ZTK Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları ne zaman,hangi kanalda?

A Grubu'nda yer alan Trabzonspor, ilk hafta maçında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak müsabaka, 8 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak

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