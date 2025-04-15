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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
10:07
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan ekipler ve maç tarihleri belli oldu. Tek karşılaşma üzerinden oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerini eleyen Galatasaray, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe yarı final biletini kaptı. Bu turda Galatasaray, Konyaspor'la; Trabzonspor ise Göztepe ile eşleşti. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşmalar öncesinde, maçların iki ayaklı mı yoksa tek maç mı olacağı da futbolseverlerin gündeminde. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi tarihte?