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Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:07

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan ekipler ve maç tarihleri belli oldu. Tek karşılaşma üzerinden oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerini eleyen Galatasaray, Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Göztepe yarı final biletini kaptı. Bu turda Galatasaray, Konyaspor'la; Trabzonspor ise Göztepe ile eşleşti. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşmalar öncesinde, maçların iki ayaklı mı yoksa tek maç mı olacağı da futbolseverlerin gündeminde. Peki, ZTK yarı final maçları ne zaman, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi tarihte?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final etabı öncesinde son dönemeç olan yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarı final mücadelesini verecek olan dört takım belli oldu. Eşleşmelerin tamamlanmansın ardından maçların tarihleri gündemde geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ZTK YARI FİNAL PROGRAMI NETLEŞTİ!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Konyaspor-Galatasaray

Trabzonspor-Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

KONYASPOR-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayımlanan programa göre Konyaspor-Galatasaray maçı 22 Nisan Salı saat 20.30'da gerçekleşecek.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE ZTK MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayımlanan programa göre Trabzonspor Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, ATV ve A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara geliyor.