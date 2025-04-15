Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi 2025 || Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası final etabı öncesinde son dönemeç olan yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yarı final mücadelesini verecek olan dört takım belli oldu. Eşleşmelerin tamamlanmansın ardından maçların tarihleri gündemde geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?