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Haberler Yaşam Ziya Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 17:23

“Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunu yanıtladı! ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ederken "Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman başlıyor?" sorularına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı bu noktada konuyla ilgili tüm detayları geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile duyurmuştu. Temmuz ayında 2020-2021 yılının sona ereceğini ifade eden Bakan Selçuk karneler için de tarih vermişti. Buna göre; takvimi ile bu sene yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapacak? İşte tüm detaylar ve 2021 yaz tatili için Bakan Selçuk'tan gelen açıklama…

Bakan Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Okullarla ilgili son dakika gelişmeleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda "Okullar ne zaman kapanacak, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada binlerce kişinin merak konusu haline gelen sorulara yanıt vermiş ve karneler için Temmuz ayını işaret etmişti. İşte 2021 yaz tatili başlangıç tarihi ve okullar ne zaman kapanacak sorusunun yanıtına ilişkin Bakan Selçuk'un açıklamaları…

Bakan Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu

Bakan Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Bakan Selçuk “Okullar ne zaman kapanacak? sorusunu yanıtladı! 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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