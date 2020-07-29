Zonguldak bayram namazı saati: Zonguldak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Zonguldak bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, Zonguldak bayram namazı saati, Zonguldak bayram namazı vakti belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Zonguldak başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Zonguldak bayram namazı saati kaçta? Zonguldak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Zonguldak bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.