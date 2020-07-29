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bayram namazı saati: Zonguldak Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram namazı saati merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan bayram namazı saatlerine göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilimiz için ' bayram namazı saat kaçta?' sorusunun yanıtı belli oldu. Camilerde koronavirüs önlemleri için hazırlıklar sürerken müminler, 2020 bayram namazı saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki kaçta? Zonguldak Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 29.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 17:48
Zonguldak bayram namazı saati: Zonguldak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

bayram namazı saati, bu illerde yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 bayram namazı saatlerine göre, , belli oldu. Tüm illerin camilerinde coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ederken Zonguldak başta olmak üzere diğer tüm iller için bayram namazı saati haberimizde yer alıyor. Peki Zonguldak bayram namazı saati kaçta? Zonguldak Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? DİYANET DUYURDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 2020 Bayram namazı saatleri belli olurken camilerde tüm hazırlıklar sürüyor. Haberimizde, Zonguldak bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

Zonguldak bayram namazı saati: Zonguldak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ZONGULDAK 2020 KURBAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

'ta bayram namazı 06.21'de kılınacak. Yurt genelinde Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olması beklenmiyor. Bu sebeple bayram namazı camilerde cemaatle kılınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınacak olan bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Arefe Günü: 30 Temmuz 2020 tarihine denk geliyor.
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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Zonguldak bayram namazı saati: Zonguldak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.21

Zonguldak bayram namazı saati: Zonguldak 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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