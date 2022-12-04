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Haberler Yaşam ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama
Giriş Tarihi: 04.12.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 07:21

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kuraları çekilmeye devam ediyor. 250 bin konut kurası haftalık olarak belirlenen takvimle il il ilerliyor. Sırada Zonguldak var. 4 Aralık bugün Zonguldak TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başlıyor. Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez, Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman ilçelerinde toplamda 1650 konut hak sahiplerini buluyor. Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında. Engelli, genç, emekli gibi kategorilerde 2+1 3+1 isim listesi belli oluyor. Peki, Zonguldak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022…

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

Zonguldak TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile noter huzurunda belli oluyor. Bugün başlayan TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama işlemleri toplamda iki gün sürecek. İlk Evim İl İş Yerim projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası ardından Zonguldak başvuru sonuçları sistemde yerini alacak. Zonguldak TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Kuralar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. İşte, 2022 Zonguldak TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle!

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ ZONGULDAK VE KONYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 4 Aralık bugün Konya ve Zonguldak'ta çekiliş gerçekleşiyor

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ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

8 ilçede toplamda 1650 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Zonguldak kura çekimi 4-5 Aralık tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

4 Aralık: Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez

5 Aralık: Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

TOKİ KARAMAN KONUTLARI NEREDE?

İşte, TOKİ Karaman evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

ZONGULDAK ÇAYCUMA SALTUKOVA 4. ETAP 150 ADET KONUT

ZONGULDAK ÇAYDEĞİRMENİ 5. ETAP 317 ADET KONUT

ZONGULDAK EREĞLİ 100 ADET KONUT

ZONGULDAK MERKEZ 222 ADET KONUT

ZONGULDAK ALAPLI 100 ADET KONUT

ZONGULDAK BEYCUMA 120 ADET KONUT

ZONGULDAK GÖKÇEBEY 300 ADET KONUT

ZONGULDAK GÖKÇEBEY BAKACAKKADI 278 ADET KONUT

ZONGULDAK MERKEZ KARAMAN 63 ADET KONUT

ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Zonguldak TOKİ kura sonuçları için

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

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