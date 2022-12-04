ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kuraları çekilmeye devam ediyor. 250 bin konut kurası haftalık olarak belirlenen takvimle il il ilerliyor. Sırada Zonguldak var. 4 Aralık bugün Zonguldak TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başlıyor. Çaycuma Saltukova, Çaydeğirmeni, Ereğli, Merkez, Alaplı, Beycuma, Gökçebey, Bakacakkadı, Karaman ilçelerinde toplamda 1650 konut hak sahiplerini buluyor. Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı yayında. Engelli, genç, emekli gibi kategorilerde 2+1 3+1 isim listesi belli oluyor. Peki, Zonguldak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022…