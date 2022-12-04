ZONGULDAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TOKİ Zonguldak kura sonuçları 2022 isim listesi ile 2+1 3+1 sonuç sorgulama

Zonguldak TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın ile noter huzurunda belli oluyor. Bugün başlayan TOKİ Zonguldak kura sonuçları sorgulama işlemleri toplamda iki gün sürecek. İlk Evim İl İş Yerim projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası ardından Zonguldak başvuru sonuçları sistemde yerini alacak. Zonguldak TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor. Kuralar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. İşte, 2022 Zonguldak TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle!