Haberler Yaşam Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 13:49

Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak Kozlu'da İbrahim Eyican direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak durabildi. Ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Mutlu Eyican'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.