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Haberler Yaşam Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 28.06.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 13:49

Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak Kozlu'da İbrahim Eyican direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarparak durabildi. Ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Mutlu Eyican'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA
Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza, sabah saatlerinde, Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İbrahim Eyican idaresindeki 34 FP 5867 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

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Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Araçta sıkışan İbrahim Eyican ile Mutlu Eyican (54) itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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