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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
13:42
Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Ülke genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, öğrenciler ve velilerin gözü Valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Olumsuz hava koşullarının eğitim üzerindeki etkisini değerlendiren bazı Valilikler, kar tatili kararlarını duyurmaya başladı. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Zonguldak'ta devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle "Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi?" sorusu da gündemde. Peki; 21 Şubat Zonguldak'ta yarın okul var mı yok mu? İşte, detaylar.