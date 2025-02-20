Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:42

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Ülke genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, öğrenciler ve velilerin gözü Valiliklerden gelecek açıklamalara çevirdi. Olumsuz hava koşullarının eğitim üzerindeki etkisini değerlendiren bazı Valilikler, kar tatili kararlarını duyurmaya başladı. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Zonguldak'ta devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle "Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi?" sorusu da gündemde. Peki; 21 Şubat Zonguldak'ta yarın okul var mı yok mu? İşte, detaylar.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürürken, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Valilikler, hava koşullarını değerlendirerek kar tatili kararlarını açıklamaya başladı. Zonguldak'ta devam eden kar yağışı nedeniyle "21 Şubat Zonguldak'ta yarın okul var mı yok mu?" sorusu gündemde. Resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki; Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Zonguldak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

SON DAKİKA