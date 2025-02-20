Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Zonguldak’ta yarın okul var mı yok mu? Gözler Valilik açıklamalarında!

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bu koşullar altında, öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 tarihinde Zonguldak'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecektir.