Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Tahminlere göre kar yağışının, 6 Şubat günü de aralıklarla devam edeceğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, kar yağışının zaman zaman kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin altını çizdi. Hacıbektaşoğlu bu kapsamda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıklayarak, "6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava şartlarına karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle rica ediyorum. Tüm hemşehrilerime sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum" dedi.