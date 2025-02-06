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Haberler Yaşam Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:10

Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Hava durumu tahminleri ve bölgedeki etkili kar yağışı göz önünde bulundurularak, Zonguldak Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi. Peki, 6 Şubat 2025 yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi, okul var mı? İşte Zonguldak Valiliği'nden yapılan son dakika duyurusu.

Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak, Zonguldak Valiliği'nden okulların durumu ile ilgili resmi bir açıklama geldi. Peki, yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak okul var mı? İşte Zonguldak Valiliği'nden yapılan son dakika duyurusu ve tüm detaylar.

Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

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Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Vali Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığını duyurdu.

Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Tahminlere göre kar yağışının, 6 Şubat günü de aralıklarla devam edeceğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, kar yağışının zaman zaman kuvvetlenerek akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğinin altını çizdi. Hacıbektaşoğlu bu kapsamda 6 Şubat günü eğitime ara verildiğini açıklayarak, "6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava şartlarına karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve yetkili kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle rica ediyorum. Tüm hemşehrilerime sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum" dedi.

Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
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