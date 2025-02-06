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Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
06:10
Zonguldak’ta bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Hava durumu tahminleri ve bölgedeki etkili kar yağışı göz önünde bulundurularak, Zonguldak Valiliği'nden önemli bir açıklama geldi. Peki, 6 Şubat 2025 yarın Zonguldak'ta okullar tatil mi, okul var mı? İşte Zonguldak Valiliği'nden yapılan son dakika duyurusu.