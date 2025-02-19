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Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak'ta okul var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:15
Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak'ta okul var mı?
İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Kar yağışının hızla devam etmesi nedeniyle gözler, Valiliklerin yapacağı açıklamalara çevrildi. Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Zonguldak'ta okul var mı yok mu?