Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak'ta okul var mı?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:15

Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik'ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak'ta okul var mı?

İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Kar yağışının hızla devam etmesi nedeniyle gözler, Valiliklerin yapacağı açıklamalara çevrildi. Zonguldak'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, 20 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Zonguldak'ta okul var mı yok mu?

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak’ta okul var mı?

Kar yağışı, yurdu etkisi altına aldı. Öğrenciler ve veliler Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi sorusunu yoğun kar yağışı ardından takip etmeye başladı. Konu ile ilgili gözler Zonguldak Valiliği duyurularına çevrildi. Peki; 20 Şubat Perşembe Zonguldak'ta okul var mı, kar tatili açıklaması geldi mi?

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak’ta okul var mı?

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Yeni haftayla birlikte Zonguldak, yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Zonguldak ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde yağış görülmesi beklenirken, özellikle yüksek kesimlerde yağışlı hava etkisini artıracak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak’ta okul var mı?

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta şu an için okullar tatil edilmedi. Ancak, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Zonguldak Valiliği'nden yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda, herhangi bir değişiklik olması durumunda gelişmeler haberimize eklenecektir.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak’ta okul var mı?

METEOROLOJİ UYARILARI

Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’ten gelecek açıklamada! 20 Şubat Perşembe Zonguldak’ta okul var mı?

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA