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Haberler Yaşam Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 14:40

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?

Orijinal adıyla Live Free or Die Hard bu akşam ekranlarda. Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündeminde. Yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Aksiyon ve gerilim türlerindeki film araştırma konusu. Peki; Zor Ölüm 4 oyuncuları kimler, filmi ne zaman çekildi?

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları filme denk gelenlerin gündeminde. Serinin 4. filmini izlemek isteyenler ekran başında. Yapımın senarist koltuğunda Mark Bomback oturuyor. İşte, filme dair merak edilenler...

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?

ZOR ÖLÜM 4 KONUSU

Eskinin hınzır ve tuttuğunu koparan polis memuru John McClane, artık hiç de o tanıdığımız uslanmaz ve başarılı adam değildir. Geçen yıllar ona pek de iyi davranmamıştır. Tepetaklak giden özel hayatı, karısından boşanması, kendini alkole vermesi gibi sorunların üzerine, artık polis departmanında da çalışmamaktadır.

Eskinin hareketinden ve başarısından uzak, devlete bağlı bir güvenlik şirketinde bilgisayar korsanlarını takip ettiği bir işte çalışmaktadır. Fakat tehlike ve macera, hiç beklemediği bir anda gelip yine onu bulacaktır.

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Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?

Tespit ettiği bir bilgisayar korsanını yakalamış giderken çok daha büyük bir bilgisayar çetesinin tüm ülkenin bilgisayar sistemlerine girerek ülkedeki yaşamı çökertmek üzere olduğuna tanık olur. Trafik lambalarından başlayarak bütün sistemler teker teker çökmektedir. Ülkenin bütün bilgisayar altyapısı korsanların eline geçmekte ve ülke ekonomisi başta olmak üzere herşey tehlike altındadır. Matt Foster ismindeki genç korsanın, teröristlerin bir sonraki adımlarını çözebilecek kadar zeki olduğunun farkına varan John McClane, onu da bu işte kullanmaya karar verir. İkili için son derece kritik saatler başlamıştır.

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?

ZOR ÖLÜM 4 OYUNCULARI

Bruce Willis

Justin Long

Timothy Olyphant

Mary Elizabeth Winstead

Cliff Curtis

Maggie Q

Zor Ölüm 4 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Zor Ölüm 4 filmi ne zaman çekildi?
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