Haberler Yaşam Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:10

Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

Mahallesindeki 'Duman' isimli köpeği silahla yaralayıp diğer köpekleri de vurmak istediği anda canını siper eden Özlem Gürel'i tehdit eden Sinan Doğan'ın soruşturması tamamlandı. Savcılık hayvan sever kadının, "Köpekleri korumak direndi ve mücadele etti" diyerek cesaretine dikkat çekerken, sokak köpeğini ise sahipli bir hayvan olarak niteleyerek dikkat çeken bir dava açtı. Saldırganın "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme", "ruhsatsız silah kullanma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıla kadar hapsini istedi.