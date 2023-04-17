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Haberler Yaşam Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!
Giriş Tarihi: 17.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 09:10

Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

Mahallesindeki 'Duman' isimli köpeği silahla yaralayıp diğer köpekleri de vurmak istediği anda canını siper eden Özlem Gürel'i tehdit eden Sinan Doğan'ın soruşturması tamamlandı. Savcılık hayvan sever kadının, "Köpekleri korumak direndi ve mücadele etti" diyerek cesaretine dikkat çekerken, sokak köpeğini ise sahipli bir hayvan olarak niteleyerek dikkat çeken bir dava açtı. Saldırganın "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme", "ruhsatsız silah kullanma" ve "silahla tehdit" suçlarından 13 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA
Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

İstanbul Ümraniye'deki Mimar Sinan Parkı'nda geçtiğimiz 21 Aralık'ta Sinan Doğan adlı saldırgan dehşet saçtı. Sahipsiz köpeklerin bakımı ile uğraşan ve çeşitli gruplarda çalışan hayvan sever Özlem Gürel, mahallede yıllardır beslediği köpeklerle ilgilenmek için parka gitti. O sırada aynı mahallede yaşayan Doğan elinde silahla parka geldi. "Köpekler beni geçirmedi" diyerek silahını ateşledi. Duman isimli köpek yanağından yaralandı.

Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

CAN DOSTLARINA SİPER OLDU, SİLAHIN ÖNÜNE ATLADI
Saldırgan, diğer köpekleri de teker teker vuracağını söylediği anda gürel can dostlarına siper oldu. Adamın eline vurdu, silahın önüne atladı. Saldırgan adamın "Çekil seni de vururum" demesine rağmen cesur kadın bir adım geri atmadı.

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Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

Üstüne üstlük yakasından tutup, "Onları korumak için canım çıkıyor, beni vurursan vur" diye karşılık verdi. Aldığı cevapla şoke olan saldırgan koşarak uzaklaştı.

Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

Savcılık gözaltına alınan adamın "hayvana işkence etme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talep etti.

Zorba Sinan hakkında yeni gelişme: Köpeğe ateş edip çekil seni de vururum demişti!

Hakimlik saldırganın ev hapsine, silah bulundurmamasına ve köpeğin tedavi masraflarını karşılamasına hükmetti.

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