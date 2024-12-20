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ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Gruplar Belli Oluyor: Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
11:29
ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Gruplar Belli Oluyor: Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Türk futbolunun heyecanla takip edilen organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor. Takımların gruplardaki rakiplerini belirleyecek olan kura çekimi, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği anlardan biri. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi canlı izle!