ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Takımların grup aşamasındaki rakiplerini öğreneceği kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği bu organizasyonun kura çekimi tarihine, saatine ve yayın bilgilerine odaklandı. İşte yakından takip etmek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi canlı izle!