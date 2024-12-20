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Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:27

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Türk futbolunun heyecanla takip edilen organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor. Takımların gruplardaki rakiplerini belirleyecek olan kura çekimi, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği anlardan biri. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi canlı izle!

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Takımların grup aşamasındaki rakiplerini öğreneceği kura çekimi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği bu organizasyonun kura çekimi tarihine, saatine ve yayın bilgilerine odaklandı. İşte yakından takip etmek isteyenler için Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi canlı izle!

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Aralık Cuma günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak organizasyon, saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlenecek.

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ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

ZTK GRUP KURALARINA KALAN TAKIMLAR

  • Eyüpspor
  • Çaykur Rizespor
  • Konyaspor
  • Alanyaspor
  • Boluspor
  • Kocaelispor
  • İstanbulspor
  • Bodrum FK
  • Sivasspor
  • Antalyaspor
  • Erzurumspor
  • Fatih Karagümrük
  • Ankaragücü
  • Gaziantep FK
ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimini canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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