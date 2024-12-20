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ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
09:27
ZTK GRUP KURA ÇEKİMİ CANLI | Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Türk futbolunun heyecanla takip edilen organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçiliyor. Takımların gruplardaki rakiplerini belirleyecek olan kura çekimi, futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği anlardan biri. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ZTK kura çekimi canlı izle!