Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:56
ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?
ZTK maçları hangi kanalda sorusu taraftar ve futbol severin gündeminde. TFF tarafından açıklanan takvime göre 1. tur maçları başladı. Bugün Vitraspor-Bursaspor, Kömürspor-Bartınspor, Oğuzhanspor-Denizlispor gibi karşılaşmalar yayında olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları neler, bugün kimin maçı var? İşte, ZTK maç fikstürü 2024-2025...