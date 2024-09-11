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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:56

ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

ZTK maçları hangi kanalda sorusu taraftar ve futbol severin gündeminde. TFF tarafından açıklanan takvime göre 1. tur maçları başladı. Bugün Vitraspor-Bursaspor, Kömürspor-Bartınspor, Oğuzhanspor-Denizlispor gibi karşılaşmalar yayında olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları neler, bugün kimin maçı var? İşte, ZTK maç fikstürü 2024-2025...

ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

ZTK maç programı gündemdeki yerini aldı. Milli ara sonrası yeniden başlayacak Süper Lig ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları da takip ediliyor. Futbol severler 11 Eylül bugün hangi maçlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; ZTK maçları hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?

ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. TUR MAÇLARI NELER, BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları 10 Eylül Salı günü başladı. Turun ikinci gününde yeni karşılaşmalar takip ediliyor.

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ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

ZTK MAÇ FİKSTÜRÜ

11 Eylül Çarşamba:

13.30 Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor-Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

12 Eylül Perşembe:

13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

16.00 Bozüyük Vitraspor-Bursaspor (Gölpazarı İlçe)

ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI (ZTK) MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Maçların büyük bir çoğunluğu A Spor ekranlarından canlı yayımlanıyor.

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