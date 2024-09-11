ZTK MAÇ PROGRAMI 2024-25: Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün kimin maçı var?

ZTK maç programı gündemdeki yerini aldı. Milli ara sonrası yeniden başlayacak Süper Lig ile birlikte Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları da takip ediliyor. Futbol severler 11 Eylül bugün hangi maçlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; ZTK maçları hangi kanalda, saat kaçta, nereden izlenir?