ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?

ZTK yarı final maç takvimi taraftarın gündeminde. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda final biletini almak için tek bir şans olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, ZTK final maçı hangi tarihte?