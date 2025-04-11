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ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
15:12
ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maç programı futbolseverlerin gündeminde. Kupadan Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, Beşiktaş'ı eleyen Göztepe, İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ve Bodrumspor'u eleyen Trabzonspor yarı final turunda eşleşti. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, ZTK finali hangi tarihte? İşte, fikstür ve eşleşmeler: