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Haberler Yaşam ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 15:12

ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maç programı futbolseverlerin gündeminde. Kupadan Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, Beşiktaş'ı eleyen Göztepe, İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ve Bodrumspor'u eleyen Trabzonspor yarı final turunda eşleşti. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, ZTK finali hangi tarihte? İşte, fikstür ve eşleşmeler:

ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?

ZTK yarı final maç takvimi taraftarın gündeminde. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda final biletini almak için tek bir şans olacak. Peki; Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak, ZTK final maçı hangi tarihte?

ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?

ZTK YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

TFF ZTK yarı final maç programını açıkladı. Yarı finale çıkan Galatasaray, Konyaspor, Göztepe ve Trabzonspor için eşleşmeler de belli oldu. Buna göre Galatasaray, Konyaspor karşısında; Trabzonspor Göztepe karşısında finale çıkma mücadelesi verecek.

İşte, fikstür:

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ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

22 Nisan Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray

24 Nisan Perşembe:

20.30 Trabzonspor-Göztepe

ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Kupayı kaldıracak takımın belli olacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı ise 14 Mayıs tarihinde oynanacak.

ZTK maç programı 2025: Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, final hangi tarihte?