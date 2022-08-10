Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:58

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağının en sevilen yarışmalarından biri olan yarışma, 10 yılı aşkın süredir televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunucu koltuğundaysa uzun süredir sevilen ünlü Zuhal Topal bulunuyor. Bu yıl da TV8 ekranlarında yer alacak olan Yemekteyiz yeni sezon para ödülünü yükseltti. Daha önce 15 bin TL olan para ödülü, Zuhal Topal'ın açıklamasıyla birlikte dudak uçuklattı. İşte Zuhal Topal yeni sezon para ödülü!