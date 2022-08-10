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Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:58

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağının en sevilen yarışmalarından biri olan yarışma, 10 yılı aşkın süredir televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Sunucu koltuğundaysa uzun süredir sevilen ünlü Zuhal Topal bulunuyor. Bu yıl da TV8 ekranlarında yer alacak olan Yemekteyiz yeni sezon para ödülünü yükseltti. Daha önce 15 bin TL olan para ödülü, Zuhal Topal'ın açıklamasıyla birlikte dudak uçuklattı. İşte Zuhal Topal yeni sezon para ödülü!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon yeni para ödülü ile geliyor! Zuhal Topal programın fragmanında para ödülünün herkesi şaşırtacağını ve görülmemiş büyüklükte olacağını dile getirdi. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni para ödülü...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ YENİ SEZON ÖDÜLÜ DUDAK UÇUKLATIYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, öğlen kuşağının en sevilen programları arasında yer alıyor. Geçen sene 15 bin TL olan para ödülü, bu yıl dudak uçuklatıyor.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

Haftanın beş günü ekranlarda yer alan yapım, 5 yarışmacının en güzel yemeği yapıp büyük ödülü almasına dayanıyor. Yarışmacılar ve Zuhal Topal, o gün diğer 4 kişiyi ağırlayan yarışmacıya yemek ve servis sunumuna dayanarak puan veriyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

Her gün bir yarışmacı, diğerlerini konuk ediyor ve cuma günü Zuhal Topal puanları açıklayacak hangi yarışmacının para ödülünü kazandığını açıklıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yeni sezon para ödülü dudak uçuklattı! 15 binden ne 30 ne 40 bine...

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARININ EN YÜKSEK PARA ÖDÜLÜ

Zuhal Topal, Yemekteyiz fragmanında yaptığı açıklama ile gündüz kuşağında görülmemiş büyüklükte ödül vereceklerini belirtti. Yaptığı açıklamada fiyatın 40 bin TL'den fazla olduğu dile getirdi.

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