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Haberler Yaşam ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:16

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında final günü heyecanı dorukta! TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicileri ekran başına toplayan yarışmada 150 bin TL'lik ödülün sahibi bugün belli oluyor. Haftanın son gününde Ferdi Bey'e konuk olan yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar Zuhal Topal'ın puanı haftanın şampiyonunu belirliyor. Peki; 7 Şubat Yemekteyiz'de kim kazandı? 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın finalinde ise büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi belli oluyor. Her gün yayınlanan bu heyecan dolu yarışmada, beş yarışmacı sırasıyla yemeklerini hazırlayarak hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 7 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu!

7 ŞUBAT CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

7 Şubat Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

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ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi, haftanın finalinde Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesiyle belli oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta büyük ödülün sahibi BEGÜM HANIM oldu.

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI
Kübra Hanım
Gül Hanım
Serkan Bey
Begüm Hanım
Ferdi Bey

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu!
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