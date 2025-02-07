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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
19:16
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında final günü heyecanı dorukta! TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicileri ekran başına toplayan yarışmada 150 bin TL'lik ödülün sahibi bugün belli oluyor. Haftanın son gününde Ferdi Bey'e konuk olan yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar Zuhal Topal'ın puanı haftanın şampiyonunu belirliyor. Peki; 7 Şubat Yemekteyiz'de kim kazandı? 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?