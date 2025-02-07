ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 7 Şubat 2025 Yemekteyiz 150 bin TL’lik büyük ödülün sahibi belli oldu!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Haftanın finalinde ise büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi belli oluyor. Her gün yayınlanan bu heyecan dolu yarışmada, beş yarışmacı sırasıyla yemeklerini hazırlayarak hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 7 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?