Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor

Yemekteyiz kim kazandı 26 Nisan günü ekranlara gelen haftanın finali ile gündemde. Birbirinden renkli yarışmacıları ağırlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu tablosuyla sorgulanıyor. Her gün bir yarışmacının davet sofrası hazırladığı yapımda ödüle odaklanıldı. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puanlar hakkında merak edilenler...