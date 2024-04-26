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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:41
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile gündemde. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan lezzet yarışmasında her cuma günü bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Tariflerin, masa düzeninin ve misafirperverliğin sergilendiği yarışmada bir kez daha final zamanı. Bu noktada Yemekteyiz puan durumu 26 Nisan 2024 ile haftanın birincisi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı?