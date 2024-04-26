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Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:41

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile gündemde. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan lezzet yarışmasında her cuma günü bir yarışmacı 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Tariflerin, masa düzeninin ve misafirperverliğin sergilendiği yarışmada bir kez daha final zamanı. Bu noktada Yemekteyiz puan durumu 26 Nisan 2024 ile haftanın birincisi için araştırmalar hız kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor

Yemekteyiz kim kazandı 26 Nisan günü ekranlara gelen haftanın finali ile gündemde. Birbirinden renkli yarışmacıları ağırlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu tablosuyla sorgulanıyor. Her gün bir yarışmacının davet sofrası hazırladığı yapımda ödüle odaklanıldı. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puanlar hakkında merak edilenler...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI BELLİ OLDU MU? 26 NİSAN 2024

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 26 Nisan 2024 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor

26 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Açıklanacak isim 75.000 TL ödülün sahibi olacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor

ZUHAL TOPA'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

1. GÜN: ÖZNUR HANIM

2. GÜN: BİLGE HANIM

3. GÜN: MERVE HANIM

4. GÜN: AHMET BEY

5. GÜN: DURMUŞ BEY

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 26 Nisan Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi açıklanıyor
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