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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
14:08
Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta finaliyle gündemde. Tüm hafta boyunca birbirinden renkli yarışmacılarla ekrana gelen yarışma programında kim birinci oldu sorusu yanıt arıyor. 16-20 Aralık haftasında yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı alan 150 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...