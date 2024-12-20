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Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 14:08

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta finaliyle gündemde. Tüm hafta boyunca birbirinden renkli yarışmacılarla ekrana gelen yarışma programında kim birinci oldu sorusu yanıt arıyor. 16-20 Aralık haftasında yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı alan 150 Bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte, detaylar...

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında gözler hafta finaline çevrildi. Toplamda beş yarışmacının yer aldığı gündüz kuşağı programında hafta finali yaşanıyor. Tüm hafta boyunca yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı toplayan isim 150 Bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Yemekteyiz yarışma programı, 20 Aralık 2024 Cuma günü hafta finali ile ekranlarda yerini alıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oluyor.

İşte, haftanın birincisi;

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacı henüz belli olmadı.

Yemekteyiz 20 Aralık haftanın birincisi açıklanınca haberimize eklenecek.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

Yıldız Topal

Taner Taş

Bayram Kurt

Mine Üstündağ

Serap Kaya Korkmaz

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?
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