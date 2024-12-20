Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık 2024 Yemekteyiz 150 bin TL’lik ödülü kim kazandı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında gözler hafta finaline çevrildi. Toplamda beş yarışmacının yer aldığı gündüz kuşağı programında hafta finali yaşanıyor. Tüm hafta boyunca yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı toplayan isim 150 Bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?