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Haberler Yaşam Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:37

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim olacak?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü geldi çattı. TV8'in sevilen yarışmasında 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi bu akşam belli oluyor. Hafta boyunca yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerinden puan topladı. Finalde, Zuhal Topal'ın puanları da eklenerek 150 bin TL ödülün sahibi belli olacak. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi kim olacak?

TV8'in sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz final heyecanıyla ekranlara geliyor! Haftanın son gününde mutfakta yeteneklerini sergileyen yarışmacılar arasından büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi kim olacak?

21 ŞUBAT CUMA | ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

21 Şubat Cuma ekrana gelen haftanın finalinde yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve Zuhal Topal'ın değerlendirmesi sonucunda, en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi kim olacak?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi ekrana gelecek yeni bölümün ardından haftanın finalinde belli olacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi kim olacak?

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Emine Ekşi

Özlem Altmışlar

Hasan Koca

Umu Banina Bah

Sinan Ediz

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