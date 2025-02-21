Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi kim olacak?

TV8'in sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz final heyecanıyla ekranlara geliyor! Haftanın son gününde mutfakta yeteneklerini sergileyen yarışmacılar arasından büyük ödül olan 150 bin TL'nin sahibi belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim oldu?