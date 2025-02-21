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Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim olacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
14:37
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de final heyecanı: 21 Şubat 2025 bu hafta Yemekteyiz'de büyük ödülün sahibi kim olacak?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de final günü geldi çattı. TV8'in sevilen yarışmasında 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi bu akşam belli oluyor. Hafta boyunca yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerinden puan topladı. Finalde, Zuhal Topal'ın puanları da eklenerek 150 bin TL ödülün sahibi belli olacak. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı?