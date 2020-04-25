Korona sessizliğindeki Gaziantep’te bahar renkliliği

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüse ile mücadelede kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde sessizliğin hakim olduğu Gaziantep’te bahar ile birlikte yeşile büründü.Türkiye’de 23 Nisan’da başlayan ve 31 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına ise Gaziantepliler de uydu. Kentin tarihini, turistik ve kültürel değerlerini yansıtan ve günde yüz binlerce insanın hareket ettiği cadde ile sokakların tamamen boşaldığı görüldü.Her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan gastronomi şehri Gaziantep, Ramazan ayında da sessizliğini korudu. Her yıl Ramazan ayında dolup taşan meyan şerbeti, Ramazan kahkesi üreten yerler ile iftardan sahur vaktine kadar tıklım tıklım dolan kebapçıların önlerinde boş kaldı. Gaziantepliler evlerinden çıkmazken sokaklar ise az sayıda görevli vatandaşlara ve güvercinlere kaldı. Kentte 400 yıldır çekiç seslerin susmadığı tarihi bakırcılar çarşısında ise sükunet hakim oldu.Boşalan ve sessizliğin hakim olduğu kentte gelen bahar mevsimi ile birlikte kent yeşillendi. Kenttin tarihi ve turistik yerleri yeşil renkteki ağaç ve doğayla birlikte seyrine doyumsuz bir hal aldı. İnsanların yokluğunda ise terk edilmiş görüntüsünün hakim olduğu cadde ve sokaklar bahar ile birlikte renklendi.Kentte 400 yıldır çekiç seslerin susmadığı tarihi bakırcılar çarşısında ise sükunet hakim oldu.