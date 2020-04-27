Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep’te maske zorunluluğu

’te maske zorunluluğu

Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu.Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, 'Gaziantep’te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur. Denetimlerde, bu kurala riayet etmeyen,çalışanlara günlük standart maske vermeyerek işçilerin ve toplumun hayatını tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır' ifadelerine yer verdi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:45 ABONE OL
Gaziantep’te maske zorunluluğu
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 10 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerinde maske kullanım zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
Vali Gül Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağa riayet etmeyenlerin cazalandırılacağını belirterek, "Gaziantep’te 10 ve üzeri kişi çalışan iş yerlerinde maske kullanılması zorunludur. Denetimlerde, bu kurala riayet etmeyen,çalışanlara günlük standart maske vermeyerek işçilerin ve toplumun hayatını tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te maske zorunluluğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA