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Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

’te 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki kasksız ve tedbirsiz yolculuğu ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep’te trafik yoğunluğu yaşanırken, yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen aile pes dedirtti. Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirleri ve trafik kurallarını hiçe sayan aile kameraya yansıdı. Tedbirsiz aile motosikletle kırmızı ışıkta geçerek kazaya da davetiye çıkardı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:30 ABONE OL
Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk
Gaziantep’te 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki kasksız ve tedbirsiz yolculuğu ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep’te trafik yoğunluğu yaşanırken, yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen aile pes dedirtti. Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirleri ve trafik kurallarını hiçe sayan aile kameraya yansıdı. Tedbirsiz aile motosikletle kırmızı ışıkta geçerek kazaya da davetiye çıkardı.
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Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk
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