Vatandaşa maske dağıtıldı sürücülere uyarı yapıldı

Gaziantep’te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri kent merkezinde vatandaşlara maske dağıtırken sürücülere ise sosyal mesafe ve maskesiz yolcu almamaları gibi konularda uyarılarda bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep’te sokağa çıkan vatandaşlara zabıtalar tarafından maske dağıtıldı. Şehir içi otobüs durağı ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maske dağıtan zabıtalar, şehir içi otobüs şoförlerine ise sosyal mesafe ve maskesiz yolcu almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşların kurallara riayet ettiği gözlemlenirken, özel araçların kullanılması trafikte yoğunluğu arttırdı.Trafikte seyir halinde bulunan bazı motosiklet sürücülerinin korona virüse karşı maske taktığı ancak trafik kazalarına karşı kask takmadığı görüldü.