Doğru’dan 1 Mayıs mesajı

Araban ilçe Belediye Başkanı Hasan Doğru, 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm çalışanların İşçi Bayramını kutladı.Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramının, emeğin, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olarak bütün dünyada 1886 yılından bu yana kutlandığını hatırlatarak, Türkiye’nin kalkınmasında ve ekonominin güçlenmesinde önemli rol oynayan emekçilerin bugünü bayram havasında kutlamaları için 1 Mayıs gününün ‘’Emek ve Dayanışma Günü’’ olarak kabul edildiğini kaydetti.Doğru, ’’Bu bayram hayatlarını, en zorlu çalışma koşullarında dahi alın teri ve emek düşüncesinden sapmayan ve ödün vermeyen, isimsiz kahramanların bayramıdır. Emek, insan yaşamında yer alan en yüce değerlerin başında gelir. Üretim faktörleri içinde yeri en geç doldurulan, en değerlisi emektir. Emeğin yegane kaynağı olan insan da tüm evrendeki en değerli varlıktır. Çok uzun yıllar süren zorlu mücadelelere rağmen İşçi sınıfı onurla verdikleri emek ve hak mücadelesini kararlılıkla sürdürerek haklarını elde etme konusunda önemli kazanımlar elde etmişlerdir. İşçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde son yıllarda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli başarılar sağlamışlardır. 1 Mayıs, geçmişten geleceğe uzanan medeniyet çizgimizi daha da belirginleştirecek ve yarınlarımızın daha yaşanılır olmasına katkı sunacaktır. Ülkelerin gelişmesinde ekonomilerinin yapılanmasında büyük emeği bulunan işçi kardeşlerimizin hak arayışlarının mücadelesini simgeleyen, toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmete sunan işçi, memur tüm çalışanların emeklerinin değerini ifade etmek amacı ile kutladıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, 1 Mayısların ülkemizde ve dünyada anlamına uygun olarak dostluk ve dayanışma havası içerisinde kutlanmasını diliyor, bu vesile ile de Araban ilçemizdeki her alanda üretim yapan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Bayramını yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.