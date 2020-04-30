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GAÜN’den bitiş tahmini

Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:45 ABONE OL
GAÜN’den bitiş tahmini
Gaziantep Üniversitesi Akademisyenlerinin yaptığı yazılımla Korona virüs vakalarının tahmini bitiş tarihi hesaplanıyor.
Korona virüs’ün tahmini bitiş tarihi 29.05.2020 olarak açıklandı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Üniversite Akademisyenlerinin yaptığı yazılımla Sağlık Bakanlığının verileri otomatik analiz edilerek Covid 19 vakalarının tahmini bitiş süresi günlük hesaplanmaktadır. Tahmini bitiş tarihi: 29.05.2020 hocamıza tebrikler” paylaşımında bulundu.
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GAÜN’den bitiş tahmini
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