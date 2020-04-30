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’te iplik fabrikasında korkutan yangın

’te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre Gaziantep akşam 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iplik fabrikasının ham madde bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikaya yayılırken, yangını gören fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 22:45 ABONE OL
Gaziantep’te iplik fabrikasında korkutan yangın
Gaziantep’te bulunan bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep akşam 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir iplik fabrikasının ham madde bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikaya yayılırken, yangını gören fabrika çalışanları alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Gaziantep’te iplik fabrikasında korkutan yangın
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