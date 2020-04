GTO Meclisi video konferansla gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) mart ve nisan ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.Toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Covid-19 ana gündem maddesi olurken, bugüne kadar alınan önlemler, GTO’nun sürece katkısı ve yürütülen çalışmalar konuşuldu.Toplantının açılışında konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Oda tarihinde bir ilk olarak toplantıyı online gerçekleştirdiklerini, bu durumun teknolojik açıdan sevindirici olduğunu fakat bu şekilde gerçekleşmesine sebep olan Korona virüs (Covid-19) sebebiyle de üzücü olduğunu belirterek, “Şartların gerektirdiği şekilde hareket ediyor, Meclis toplantımızda olduğu gibi Meslek Komite toplantılarımızı da video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Komite üyelerimize ve meclis üyelerimize de katkılarından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum” dedi.“Daha çok çalışmamız gerekiyor”Tüm dünyada önemli bir mücadele yaşandığını söyleyen Teymur, “Ülkeler kabuğuna çekilerek kendisini izole etti. Bu durum tüm ülkeleri özellikle ekonomik açıdan oldukça sıkıntıya soktu. Ülkemizde alınan önlemlerle diğer ülkelerde olduğu gibi çok can kaybı olmadan bir an önce atlatılmasını temenni ediyorum. Salgının atlatılmasından sonra işlerimizin eski düzenine dönmesi ve ekonomideki durgunluğun atlatılması için daha çok çalışmamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken bakanlıklarımızın aldığı önlemlere uymak, evde kalmak” ifadelerini kullandı.“Görünmez bir düşmanla mücadele ediyoruz”100 yıl önce vatan için mücadele ettiklerini, düşmanla savaştıklarını, bugün de görünmez bir düşmanla mücadele ettiklerini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülkemizin Covid-19 ile mücadelesinin örnek olduğunu ve sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.Gaziantep Ticaret Odası olarak Covid-19 ile olan mücadelede ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Yıldırım, “Üyelerimiz ve halkın sağlığı için imkanlarımız ölçüsünde tedbirler aldık, yardımlar yaptık, yapılması gerekenler konusunda sesimizi yükselttik, ilgililerle temasa geçtik. Önce kurumsal tedbirler aldık dönüşümlü çalışma, online toplantılar, hizmetleri aksatmayacak şekilde mesai saati düzenlemesi gibi Ardından ülkemiz için, şehrimiz için neler yapabiliriz buna baktık. GTO olarak sağlık çalışanlarımıza yalnızca teşekkür etmek yeterli değil diyerek öncelikle tek kullanımlık tulum hibe ettik. Sonrasında kendi iştirakimiz GETHAM tarafından üretilen 20 bin adet yüz siperliğini İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla dağıttık. Halihazırda da farklı projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.“Üyelerimizin ilettiği sorunlar için her kapıyı aşındırıyoruz”Hem Ekonomik İstikrar Kalkanı, hem de genel mücadele kapsamındaki uygulamaları da dikkatle takip edip, eksikliklere, hatalara müdahale ettiklerini vurgulayan Yıldırım, “Tüm bunları üyelerimizin geri bildirimi ışığında yapıyoruz. Üyelerimizin ilettiği sorunlar için her kapıyı aşındırıyoruz. Çatı kuruluşumuz TOBB ile birlikte sorunlara çözüm üretiyoruz. Örnek verecek olursak, İş’e Devam Kredisi, Mersin Limanı ardiye ücretleri, mücbir sebep dışında tutulan sektörler, Eximbank KGF iş birliği, kıyasen fatura düzenleme, Nefes Kredisi Örnek verdiğim tüm konulara ve yaşanan aksaklıklara doğrudan katkımız oldu, olumlu adımlar atılmasında emeğimiz oldu çok şükür. Bu emeği üyelerimiz için harcıyoruz. Sonuç almamızın, ilettiğimiz öneriler hakkında kısa sürede adım atılmasının yegane sebebi de üyelerimizden aldığımız güç. Biz gerçekten çok güçlü bir aileyiz, çok güçlü bir şehiriz” diye konuştu.