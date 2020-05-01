Eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Gaziantep’te 20 adrese eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan Perşembe günü kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Ekiplerin özellikle uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 20 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 350 gram metamfetamin, 450 gram esrar, 290 gram sentetik kannabinoid, 170 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alınan 14 şahsın işlemlerine başlandığı belirtildi.