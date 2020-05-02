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Servet Yiğit’in vefatının 15. yıl dönümünde unutulmadı

’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 20 yıl Araban ilçesi belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit’in vefatının 15’inci yıl dönümünde unutmadı.Başkan Doğru yayımladığı mesaj ile Araban ilçesinin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından olan 1984-2004 yılları arasında Anavatan Partisi’nden 4 dönem üst üste ilçe belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit’i ölümünün 15. yıl dönümünde andı. Doğru mesajında Yiğit’in 1990 yılında bölgesel kalkınma amacıyla kurulan ve o dönem bünyesinde Gaziantepli belediyelerin de

Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 17:15 ABONE OL
Servet Yiğit’in vefatının 15. yıl dönümünde unutulmadı
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaklaşık 20 yıl Araban ilçesi belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit’in vefatının 15’inci yıl dönümünde unutmadı.
Başkan Doğru yayımladığı mesaj ile Araban ilçesinin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından olan 1984-2004 yılları arasında Anavatan Partisi’nden 4 dönem üst üste ilçe belediye başkanlığı görevini yürüten merhum Servet Yiğit’i ölümünün 15. yıl dönümünde andı. Doğru mesajında Yiğit’in 1990 yılında bölgesel kalkınma amacıyla kurulan ve o dönem bünyesinde Gaziantepli belediyelerin de yer aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü hatırlatarak, Türkiye Belediyeler Birliği’nde de başkan yardımcılığı yaptığını da kaydetti. Doğru, "Merhum başkanımız Servet Yiğit’i vefatının 15’inci yıl dönümünde de Araban olarak unutmadık. Bugün yaptığımız dualarla, saygı ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.
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Servet Yiğit’in vefatının 15. yıl dönümünde unutulmadı
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