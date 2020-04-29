Haberler Giresun Haberleri Başkan Erener ulaşıma açılan yolu inceledi

Başkan Erener ulaşıma açılan yolu inceledi Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, 4,5 kilometresi asfalt, 4 kilometresi betonlanarak ulaşıma açılan Bozcaali Mahalle yolunu inceledi.Yıllar sonra hizmete kavuşan Bozcaali Mahallesinin yol ağını yerinde inceleyen Erener, mahalle halkıyla el ele vererek, Bozcaali Mahalle yolunu sıkıntısız bir şekilde trafiğe kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Yolun mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Erener, 'Yakın zamanda Hayvan Barınağımız ve Ünlüce Mesire yerine giden stabilize yolumuzu betonlamaya başlayacağız' dedi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 17:15 ABONE OL