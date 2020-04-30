Hollanda’dan geldi ‘Biz Bize Yeteriz’ dedi

Korona virüsü salgını nedeniyle Hollanda’dan tahliye edilerek Türkiye’ye getirilen ve 14 günlük karantina sürecini Giresun’da geçiren Ayşe Ergün Özkara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu.Hollanda’dan Türkiye’ye getirilerek 14 günlük karantina sürecini Giresun’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Esma Serhat Hatun Yurdu’nda geçiren Ayşe Ergün Özkara, Giresun Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçerek “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu. Ayşe Ergün Özkara’ya bağış makbuzu Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven teslim etti.Kampanyaya verdiği destekten dolayı Ayşe Ergün Özkara’ya teşekkür eden Vali Yardımcısı Tanrıseven, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar gereği yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye getirilmesi çerçevesinde ilimizde misafirimizsiniz. Bu süre zarfında Cumhurbaşkanlığımızın Milli Dayanışma Kampanyası’na maddi destekte bulunmak istediğinizi söylediniz. Yaptığınız yardım Giresun Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bankaya yatırıldı. Dekontunuzu size takdim ediyorum. Örnek davranışınızla bizi mutlu ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kampanyayı başlatırken ‘Biz Bize Yeteriz’ demişti. Bu anlamlı kampanyaya siz de destek oldunuz. Valiliğimiz adına sizlere teşekkür ediyorum, Allah hayrınızı kabul eylesin. Duyarlılığınızdan dolayı Giresun Valimiz Sayın Harun Sarıfakıoğulları da sizlere teşekkür ediyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı devletimiz yurtlarda misafir ediyor. İnşallah süreç sonunda sizleri yolcu edeceğiz” ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin din, dil ve ırk gözetmeden mazlumların, yardıma muhtaçların ve yaşlıların yardımına koştuğunu ifade eden Ayşe Ergün Özkara, “Allah’ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabbim her zaman yardımcısı olsun. Hollanda’daki diğer milletlere ait komşularımız gerçekten çok dua ediyor, ‘Keşke bizim cumhurbaşkanımız da sizin Cumhurbaşkanınız gibi olsa.’ diyorlar. Vatan konusunda çok duyguluyuz, onun için az da olsa yardım etmek istedik. 40 senedir vatan özlemi çekiyoruz” dedi.Vali Yardımcısı Tanrıseven, Ayşe Ergün Özkara’ya Ramazan ayı dolayısıyla Kur’an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral ise, Ramazan ayının manevi ikliminde yapılan yardımların önemine değinerek, “Mübarek Ramazan ayında oruç tutuyor, Kur’an-ı Kerim okuyoruz. Rabbim bu ayın bereketini, ‘Biz Bize Yeteriz’ diyerek yaptığınız katkınıza da sunsun” dedi.Gençlik Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Ramazan ayı boyunca yurtlarda kalan misafirlerin talebi halinde kendilerine Kur’an-ı Kerim verildiğini belirtti.