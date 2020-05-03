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Milletvekili Öztürk, Gazeteci Sarı’nın talebini Sağlık Bakanlığına iletti

Giriş Tarihi: 3.5.2020 18:15 ABONE OL
Milletvekili Öztürk, Gazeteci Sarı’nın talebini Sağlık Bakanlığına iletti
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ABD’de yaşayan Gazeteci Candemir Sarı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve Türkiye’de tedavi olmak istemesi üzerine açıklamada bulundu.
ABD’nin New York şehrinde yaşayan İhlas Haber Ajansı New York Temsilcisi Giresunlu Gazeteci Candemir Sarı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması ve tedavi altına alınmayarak evine gönderilmesi üzerine Türkiye’de tedavi olmak istediğini bildirdi.
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Candemir Sarı’nın talebini Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini bildirerek, "Giresunlu gazeteci arkadaşımız Candemir Sarı Bey’in Covid-19 testinin pozitif çıktığının ve Türkiye’ye nakli talebini sosyal medyadan ve Cemiyet Başkanı Bekir Bayram ve gazeteci Ahmet Bilge’den öğrendim. Talebi ivedilikle Sağlık Bakanlığına ilettim. Bakanlığımız hasta yakınları ve Büyükelçilikle temas kurarak hastanın durumunu değerlendirdiler" dedi.
Milletvekili Öztürk, Candemir Sarı’nın sağlık durumunun takip edildiğini belirterek, "Candemir Bey’in durumunun iyi olduğu, tedavisinin takibi için Büyükelçiliğimiz tarafından bir doktorun görevlendirildiği, verilen bilgiye göre endişe edilecek bir durum olmadığı, Candemir Bey için Büyükelçilik’in konuyu yakinen takip ettiği Sağlık Bakanlığımıza bildirilmiştir. Hastalığının seyrine göre durumunun gözden geçirileceğini Sağlık Bakanlığımız tarafımıza bildirmiştir" açıklamasını yaptı.

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Milletvekili Öztürk, Gazeteci Sarı’nın talebini Sağlık Bakanlığına iletti
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