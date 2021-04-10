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10 Nisan 2021 Televizyon Yayın Akışı

10 Nisan 2021 - A2 Yayın Akışı

A2 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün A2 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. A2 canlı yayın akışı programı şöyle;

A2 A2

  • 07:30 Kertenkele
  • 09:30 Bez Bebek
  • 11:30 Selena
  • 13:30 Çocuklar Duymasın
  • 16:00 Sen Anlat Karadeniz
  • 18:30 Yerli Dizi : Selena
  • 20:45 Pers Prensi- Zamanın Kumları
  • 00:15 Yerli Dizi : Kara Ekmek
  • 02:45 Yerli Dizi : Al Yazmalım
  • 04:40 Yeter

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