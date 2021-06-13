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13 Haziran 2021 Televizyon Yayın Akışı

13 Haziran 2021 - A2 Yayın Akışı

A2 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün A2 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. A2 canlı yayın akışı programı şöyle;

A2 A2

  • 00:35 Benim Annem Bir Melek
  • 03:20 Adanalı
  • 05:20 Çocuklar Duymasın
  • 07:30 Doksanlar
  • 09:30 Bez Bebek
  • 11:30 Adanalı
  • 13:30 Yahşi Cazibe
  • 16:00 Çocuklar Duymasın
  • 18:30 Bez Bebek
  • 20:45 Zamanda Kıvrılma
  • 22:50 2021: Buzul Çağı

GÜNÜN FİLMLERİ

ATV DİZİLERİ

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