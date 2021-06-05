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05 Haziran 2021 Televizyon Yayın Akışı
05 Haziran 2021 - ATV Yayın Akışı
ATV Yayın Akışı Programı - TV de Bugün ATV kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. ATV canlı yayın akışı programı şöyle;
ATV
CANLI İZLE!
07:30
ATV'de Hafta Sonu
10:00
Köpek Didi'nin Çiftliği
12:00
Bozkır Arslanı Celaleddin
15:50
Bir Zamanlar Çukurova
19:00
Haber Bülteni
20:00
Yerli Dizi : Kardeşlerim
00:20
Yerli Dizi : Maraşlı
03:00
Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
ÖNE ÇIKANLAR
Kardeşlerim
ATV- 20:00
TOLGA'NIN Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ...
Gündem Özel
AHABER- 21:00
A Haber, Tunceli Ovacık Jandarma Komando Taburu...
GÜNÜN FİLMLERİ
Köpek Didi'nin Çiftliği
ATV- 10:00
Yönetmen: 2018 Oyuncular: Mae Whitman, Mira Sor...
ATV DİZİLERİ
Akıncı
Bir Zamanlar Çukurova
Bozkır Arslanı Celaleddin
Canevim
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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