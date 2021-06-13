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13 Haziran 2021 Televizyon Yayın Akışı

13 Haziran 2021 - ATV Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı Programı - TV de Bugün ATV kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. ATV canlı yayın akışı programı şöyle;

ATV ATV CANLI İZLE!

  • 07:30 Atv Hafta Sonu
  • 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
  • 11:45 Dizi Magazin
  • 12:35 Yerli Dizi : Bozkır Arslanı Celaleddin
  • 16:55 Yabancı Film : Rampage- Büyük Yıkım
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
  • 02:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

GÜNÜN FİLMLERİ

ATV DİZİLERİ

Akıncı
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Bozkır Arslanı Celaleddin
Canevim
Canevim
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Gel Dese Aşk
Hercai
Hercai
Tüm Diziler
Yüksel Altuğ Yüksel Altuğ ile YAKIN KUMANDA
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