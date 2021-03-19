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19 Mart 2021 Televizyon Yayın Akışı
19 Mart 2021 - Tv8 Yayın Akışı
Tv8 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Tv8 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Tv8 canlı yayın akışı programı şöyle;
Tv8
06:00
Oynat Bakalım
07:15
8'de Sağlık
08:30
Sinema
10:45
Survivor Panorama
13:00
Doya Doya Moda
17:15
Yerli Dizi : Kırmızı Oda
20:00
Doğduğun Ev Kaderindir
00:15
Aklımdaki Sorular
02:30
Doya Doya Moda
ÖNE ÇIKANLAR
Akıncı
ATV- 20:00
AKINCI, Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanb...
Ajans Gün İçi
AHABER- 15:00
BANU El'in sunduğu 'Ajans Gün İçi'nde günün sıc...
GÜNÜN DİZİLERİ
Arka Sokaklar
KANAL D- 16:00
PATLAMA sırasında otoparkta Pınar ve Ali de bul...
Kırmızı Oda
TV 8- 17:15
KUMRU, Fahri'nin hayatına nasıl girdiğini, kızı...
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