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19 Mart 2021 Televizyon Yayın Akışı

19 Mart 2021 - Tv8 Yayın Akışı

Tv8 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Tv8 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Tv8 canlı yayın akışı programı şöyle;

Tv8 Tv8

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Sinema
  • 10:45 Survivor Panorama
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Yerli Dizi : Kırmızı Oda
  • 20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 00:15 Aklımdaki Sorular
  • 02:30 Doya Doya Moda

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