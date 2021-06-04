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04 Haziran 2021 Televizyon Yayın Akışı

04 Haziran 2021 - TV8 Yayın Akışı

TV8 Yayın Akışı Programı - TV de Bugün TV8 kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. TV8 canlı yayın akışı programı şöyle;

TV8 TV8

  • 00:15 Video Müzik Ödülleri
  • 01:30 Doya Doya Moda
  • 04:00 Kırmızı Oda
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Survıvor
  • 13:15 Doya Doya Moda
  • 17:15 Survıvor Panorama
  • 20:00 Kırmızı Oda

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