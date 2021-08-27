30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı’nın kaçıncı yıldönümü? 30 Ağustos’ta ne oldu, neden bayram? Zafer Bayramı önemi

Türk ordusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Yunan işgaline son verdiği 30 Ağustos tarihi, 1924 yılından bu yana Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu tarihi zafere dair detayları merak edenler, "30 Ağustos'ta ne oldu, neden bayram?" sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca bu yıl (30 Ağustos 2021) Zafer Bayramı'nın kaçıncı yıldönümü diye araştırılıyor. İşte bu tarihe dair merak edilenler ile Zafer Bayramı anlamı ve önemi.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.