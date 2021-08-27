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Haberler Güncel Haberleri 30 Ağustos’ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi ASM aile hekimi ve eczane çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.8.2021 01:33

30 Ağustos’ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi ASM aile hekimi ve eczane çalışıyor mu?

30 Ağustos’ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi ASM aile hekimi ve eczane çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu merak ediliyor. Bu kapsamda 30 Ağustos’ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı, çalışacak mı diye araştırılıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü için aile hekimlerine randevu almak isteyen pek çok kişi, Pazartesi günü ASM Aile Sağlığı Merkezi (Aile hekimi) ve eczane çalışıyor mu diye merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

Vatandaşların ikamet adresine en yakın sağlık danışmanları olan aile hekimleri ve eczanelerin çalışma durumu güncel olarak takip ediliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos'ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı sorusu da bu kapsamda araştırılıyor. 30 Ağustos Pazartesi günü Aile Sağlığı Merkezi ve eczane çalışıyor mu, aile hekimleri için randevu alınır mı gibi sorular gündeme dair merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 30 Ağustos çalışma durumu.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil olması dolayısıyla 30 Ağustos'ta eczaneler faaliyet göstermeyecek ancak nöbet sistemiyle çalışılacak. Vatandaşlar en yakında bulunan nöbetçi eczaneyi bularak 24 saat ilaç ve tıbbi ekipman ihtiyacını karşılayabilecek.

30 AĞUSTOS'TA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık Ocakları yani Aile Sağlığı Merkezleri hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle aile hekimleri de 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen Zafer Bayramı'nda çalışmayacak.

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos'ta resmi tatil dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar izinli kabul edilecek. Hastaneler de bu duruma dahil olacağından muayenehaneler bir günlüğüne kapalı olacak. Doktor randevusu almak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos Salı günü itibariyle randevu oluşturabilecek ve muayene olabilecek. Hafta sonu ve 30 Ağustos'ta acil sağlık desteği alması gereken vatandaşlar için ise hastanelerin Acil bölümleri 24 saat hizmet veriyor.

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30 Ağustos’ta sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? 30 Ağustos Pazartesi ASM aile hekimi ve eczane çalışıyor mu?
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