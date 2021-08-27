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Giriş Tarihi: 27.8.2021 20:32

Altın fiyatları düşüşe geçti! 27 Ağustos gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları düşüşe geçti! 27 Ağustos gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları haftanın son iş gününde düşüş hareketiyle dikkat çekiyor. Yatırımcılar ve hediye altın almayı düşünenler, bugün altın ne kadar, kaç TL oldu, düşüşte mi, yükseldi mi diye araştırma yapıyor. İşte piyasalardaki hareketlilik sonrası altında son durum anlık: 27 Ağustos gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları canlı!

Yaz aylarında düğün ve nişan merasimleri dolayısıyla hediye olarak tercih edilen gram, çeyrek, bilezik gibi ziynet eşyalarının alım oranı artıyor. Bu nedenle güncel ve anlık olarak takip edilen altın fiyatları ve hareketliliği pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dolar kuru ve altının ons fiyatlarındaki yükselişle değer kazanan altın bugün düşüşe geçti. Bu durumu fırsata çevirmek isteyenler, 27 Ağustos gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu diye araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları.

27 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Piyasalardaki iniş ve çıkışlar doğrudan altın fiyatlarını da etkiliyor. Güncel çeyrek altın fiyatı 792 TL olarak gözlemlenirken, gram altın 487, yarım altın 1.584 TL'den işlem görüyor. İşte anlık fiyatlar:

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,92

SATIŞ: 460,93

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.208,00

SATIŞ: 3.273,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.218,00

SATIŞ: 3.266,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.104,55

SATIŞ: 3.167,39

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.585,00

SATIŞ: 1.610,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 792,00

SATIŞ: 805,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 487,68

SATIŞ: 487,69

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Altın fiyatları düşüşe geçti! 27 Ağustos gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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