Borç yapılandırma uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Vergi, SGK ve KYK borç yapılandırma başvurusu ne zamana kadar yapılır?

Öğrenci kredileri, vergi ve SGK borcu olan pek çok vatandaş, borç yapılandırma müjdesinin ardından başvuruda bulundu. Geçtiğimiz günlerde; başvuru tarihlerini kaçıran vatandaşlar için başvuru sürecinin uzatıldığı müjdesi verildi. Böylece 31 Ağustos'ta tamamlanması planlanan başvuru alımları ileri bir tarihe ertelendi ve "borç yapılandırma uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?" soruları yanıt buldu. Vergi, SGK ve KYK borç yapılandırma başvurusu ne zamana kadar yapılır sorusunun yanıtı haberimizde.

BORÇ YAPILANDIRMA NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Milyonlarca vatandaşın faydalandığı borç yapılandırma kanununa ilişkin başvuruların 31 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, başvurular bir ay daha alınacak. Bu kararla, vatandaşların devlete olan vergi ve prim borçları ile KYK borçları dahil pek çok borcu cezaları kaldırılarak yapılandırılacak, taksitle ödeme imkanı sağlanacak.