Geçtiğimiz yıl pedagojik formasyon sertifikası ile öğretmenliğe başvuru hakkı iptal edilmiş, yerine öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, söz konusu program yakın bir tarihte başlayacak. YÖK ve MEB işbirliğiyle açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ne zaman başlayacak, nasıl alınır soruları için güncel açıklamalar takip ediliyor. Formasyon geri geldi mi, kimler formasyon alabilir sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

PEDAGOJİK FORMASYON GERİ Mİ GELDİ?

2020 yılına kadar Eğitim Fakülteleri dışında Fen-Edebiyat Fakülteleri mezunları da pedagojik formasyon sertifikası ile öğretmen olmaya hak kazanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl bu durum ortadan kalktı ve tezsiz yüksek lisans şeklinde formasyon eğitimi verileceği duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, söz konusu yüksek lisans programının YÖK ve MEB iş birliği ile düzenleneceği açıklandı.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama: