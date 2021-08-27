Hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Güncel Meteoroloji uyarıları ile Cumartesi ve Pazar hava durumu

Yurt genelinde yazın başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, pek çok şehirde günlük hayatı zorlaştıracak seviyelere ulaştı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülen yüksek sıcaklıklar Eylül'e sayılı günler kala etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının seyri, Cumartesi ve Pazar hava durumu araştırmaları ile inceleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ile 28-29 Ağustos hava durumu tahminleri.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre, hava sıcaklıkları artışa geçecek. Önümüzdeki günlerde, Marmara Bölgesi başta olmak üzere yurt genelinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftanın ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.
HAFTA SONU YAĞIŞ VAR MI?
Meteoroloji 28-29 Ağustos tarihleri için yurt genelinde şiddetli bir yağmur uyarısında bulunmadı. Olası yağışlarda ise kısa süreli ve hafif şiddette yerel yağışlar dışında bir durum beklenmiyor. Öte yandan İstanbul'da Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklentisi söz konusu.