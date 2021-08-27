Hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? Güncel Meteoroloji uyarıları ile Cumartesi ve Pazar hava durumu

Yurt genelinde yazın başından itibaren mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, pek çok şehirde günlük hayatı zorlaştıracak seviyelere ulaştı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da görülen yüksek sıcaklıklar Eylül'e sayılı günler kala etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının seyri, Cumartesi ve Pazar hava durumu araştırmaları ile inceleniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte Meteoroloji'nin son dakika uyarıları ile 28-29 Ağustos hava durumu tahminleri.