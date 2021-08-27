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Giriş Tarihi: 28.8.2021 01:03 Son Güncelleme: 28.8.2021 01:03

Hafta sonu ormanlara giriş yasak mı, orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu? Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı?

Hafta sonu ormanlara giriş yasak mı, orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu? Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı?

Bu hafta sonu ormanlara giriş yasak mı sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde orman yangınlarını önlemek amacıyla mesire alanlarına giriş ve ormanda piknik, mangal yapmak yasaklanmıştı. Çoğu ilde Ağustos’un sonunda bitmesi planlanan yasaklarla ilgili, “orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu?” sorusu gündeme geliyor. Yarın Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı? İşte son durum…

Geçtiğimiz ay yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından, yeni yangınları önlemek amacıyla ormanlara giriş yasaklanmıştı. Yasak tarihlerinde sona yaklaşılırken bazı illerde yasak süreleri uzatıldı. Pek çok vatandaş, bu hafta sonu ormanlara giriş yasak mı orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu gibi sorulara yanıt arıyor. Hafta sonunu şehirden uzakta geçirmek isteyen İstanbullular ise Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı diye araştırıyor. Valiliklerden gelen son açıklamalar haberimizde.

HAFTA SONU İSTANBUL'DAKİ ORMANLAR AÇIK MI?

İstanbul Valiliği tarafından Temmuz ayında yapılan açıklamada, İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtilmişti. Ayrıca ormanlık alanlardan geçen yollarda mola vermek, piknik yapmak, ağaçlık alanda mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştı.

AYDOS, KEMERBURGAZ, BELGRAD ORMANLARI AÇIK MI?

Söz konusu yasak 31 Ağustos Salı günü son bulacak ve İstanbul'daki mesire alanları ile ormanlar da bu tarihten sonra açılacak. Bu durumda, önümüzdeki hafta sonu Kemerburgaz, Aydos, Belgrad gibi ormanlara giriş yasağı devam edecek.

ORMAN YASAKLARI HANGİ İLDE NE ZAMAN BİTİYOR?

Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere pek çok bölgede yaşanan orman yangınlarının ardından, ülke genelinde ormanlara girişler yasaklandı. Belirtilen tarihlerin sonuna yaklaşılırken bazı illerde yasakların uzatılmasına karar verildi. Güncel verilere göre orman yasağı bulunan iller şu şekilde:

Kazdağı Milli Parkı'nda çıkan yangının ardından Balıkesir Valiliği ormanlara giriş yasağının 1 Ekim'e kadar uzatılmasına karar verdi. Bununla birlikte ormanların çevresinde drone ve benzeri hava araçlarının uçurulması da süresiz olarak yasaklandı.

Isparta: 5 Ağustos'a kadar

Çorum: 30 Ağustos'a kadar

Edirne, Kahramanmaraş, Kırklareli, Gümüşhane, Tekirdağ, Kırıkkale, Şanlıurfa, Muş, Kars, Tunceli, Batman, Bursa, Çanakkale: 31 Ağustos'a kadar

Bilecik: 1 Eylül'e kadar

Çankırı, Niğde: 15 Eylül'e kadar

Uşak, Kilis, Tokat, Eskişehir, Elazığ, Aksaray, Konya: 30 Eylül'e kadar

Hatay, Balıkesir, Denizli: 31 Ekim'e kadar

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Hafta sonu ormanlara giriş yasak mı, orman ve mangal yasağı yarın bitiyor mu? Kemerburgaz, Aydos, Belgrad Ormanı açık mı?
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