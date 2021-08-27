Okullar açılmadan önce kalacakları yeri tespit etmek isteyen öğrenciler, "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Konuyla ilgili olarak, KYK yurtlarına kimler başvurabilir, kime çıkar soruları da merak ediliyor. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte GSB ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun konuya dair son açıklamaları.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konuya dair son açıklamaya göre, yurt başvuruları üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınacak. Başvuru tarihi henüz kesin olarak açıklanmasa da, üniversite yerleştirme / YKS tercih sonuçları önümüzdeki hafta içinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları da alınacak.