30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bankalar açık mı, çalışacak mı? 30 Ağustos Pazartesi bankalar kapalı mı, EFT yapılır mı?

Ülke çapında her sene kamu ve özel sektörde resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankaların açık olup olmayacağı da şimdiden vatandaşların merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere bu tip resmi tatillerde EFT dahil birçok işlem gecikmeli olarak tatil bitiminde gerçekleşiyor. Bu noktada ise "30 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı, Zafer Bayramı'nda çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 30 Ağustos Pazartesi banka çalışma saatleri gibi merak edilen o detaylar...