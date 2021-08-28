30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

Her sene ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleriyle araştırma konusu haline geliyor. Şanlı zaferin 99.yıl dönümü dolasıyla sosyal medya üzerinden kısa, uzun, anlamlı ve resimli mesajlar gönderiliyor. Vatandaşlar, bu anlamlı günü sosyal medya üzerinden çevresiyle paylaşıyor ve coşkuyla kutluyor. Hal böyleyken 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri gündemdeki yerini aldı. İşte 99. Yıl dönümüne özel 30 Ağustos mesajları, sözleri ve en güzel şiirler...
30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
ZAFER TÜRKÜSÜ
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayanın,
Gözyaşı boşana boşana gider.
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!
Diriler şerefli, ölüler şanlı.
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
Faruk Nafiz Çamlıbel
BU GÜN AĞUSTOS'UN OTUZU
Bu gün Ağustosun otuzu
Yüreklerde yanar ince bir sızı
İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı
Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu
Bu gün Ağustosun otuzu
Afyon'a sorun bizi
İzmir iyi bilir o eşsiz lideri
Bu gün Türk'ün en büyük zaferi
Mustafa Hayırlı