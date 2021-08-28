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Haberler Güncel Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!
Giriş Tarihi: 28.8.2021 08:27

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

Zafer bayramı öncesi vatandaşlar bu kutlu güne özel 30 Ağustos mesajları, şiirleri ve sözleri araştırmasına çıktı. Türk tarihi açısından çok büyük bir öneme sahip olan bu kutlu gün her sene ülkemizde çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanmaya devam ederken bu noktada çeşitli mecralardan paylaşmak üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları sözleri gündemdeki yerini aldı. İşte en güzel, anlamlı, kısa, uzun, bayraklı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri...

Her sene ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleriyle araştırma konusu haline geliyor. Şanlı zaferin 99.yıl dönümü dolasıyla sosyal medya üzerinden kısa, uzun, anlamlı ve resimli mesajlar gönderiliyor. Vatandaşlar, bu anlamlı günü sosyal medya üzerinden çevresiyle paylaşıyor ve coşkuyla kutluyor. Hal böyleyken 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları, sözleri ve şiirleri gündemdeki yerini aldı. İşte 99. Yıl dönümüne özel 30 Ağustos mesajları, sözleri ve en güzel şiirler...

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

ZAFER TÜRKÜSÜ

Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer göz yummadan koşana gider.

Bayrağa kanının alı çalmayanın,

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,

Gürleyen sesinle doldur gökleri.

Zafer dedikleri kahraman peri,

Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!

Diriler şerefli, ölüler şanlı.

Yurt için dövüşen başı dumanlı,

Her zaman bu şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz Çamlıbel

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!

BU GÜN AĞUSTOS'UN OTUZU

Bu gün Ağustosun otuzu

Yüreklerde yanar ince bir sızı

İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı

Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu

Bu gün Ağustosun otuzu

Afyon'a sorun bizi

İzmir iyi bilir o eşsiz lideri

Bu gün Türk'ün en büyük zaferi

Mustafa Hayırlı

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, sözleri ve şiirleri! Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2021 burada!
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