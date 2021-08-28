Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir zaman kaldı. Zafer Bayramı olması dolayısıyla kargo çalışma saatleri de vatandaşların gündeminde yer alan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Pek çok kargo şirketinin çalışma saatleri değişiklik gösterdiğinden dağıtım ya da kargo kabul işlemlerinin Zafer Bayramı'nda yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki; 30 Ağustos'ta kargolar açık mı kapalı mı? Zafer Bayramı 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?